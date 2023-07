Alerte aux cyanobactéries maintenue dans les cours d'eau de plusieurs communes près de Bordeaux

La préfecture de la Gironde renouvelle son interdiction temporaire de pêche, chasse et consommation des poissons dans certains cours d'eau et jalles de cinq communes du nord-ouest de Bordeaux : Le Taillan-Médoc, Le Haillan, Blanquefort, Eysines et Saint-Médard-en-Jalles. En cause : la présence éventuelle de cyanobactéries, toxiques, dans ces cours d'eau.

La première alerte date du 8 juillet dernier , après la mort de deux chiens, suite à "une baignade dans la jalle bordant les communes de Blanquefort, Le Taillan et Eysines, le 7 juillet", précise la préfecture dans un communiqué. Elle pourrait être "liée à l'ingestion de cyanobactéries et leurs toxines associées". Les autorités appellent donc à la vigilance : le préfet exclut "la pêche, la chasse, la capture de poisson et la consommation du poisson. La mise en vente, l’achat, le transport ou le colportage du gibier et des espèces piscicoles ayant été prélevées dans le milieu naturel, est donc interdit à compter d’aujourd’hui interdit".

Plusieurs communes ont elles aussi pris des arrêtés municipaux, à la demande du préfet. La ville de Saint-Médard-en-Jalles par exemple, interdit "la baignade humaine et animale, l'abreuvement et les activités nautiques de toutes natures", jusqu'au 26 juillet.

Dans son communiqué, la préfecture de la Gironde précise également que "les cyanobactéries sont des organismes microscopiques de la famille des bactéries. Naturellement présentes dans les eaux de rivières et de lacs, elles colonisent le fond des eaux l’été et en début d’automne et forment des plaques de couleur vert / brun foncé à la surface des cailloux qui peuvent se détacher et s’accumuler sur les bords (flocs et amas ressemblant à des algues)".