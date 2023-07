Alerte maximale aux baïnes ce week-end sur le littoral de la Gironde

Baignade déconseillée ce week-end sur le littoral girondin, et plus globalement sur le littoral du Sud-Ouest. L'alerte aux baïnes est maximale ce samedi et ce dimanche.

La baignade est déconseillée ce week-end sur les plages du Sud-Ouest © Radio France - Stéphanie Brossard La préfecture de la Gironde déconseille fortement la baignade ce samedi et ce dimanche, sur le littoral de la Gironde, mais également sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Charente-Maritime, en raison du risque de formation de baïnes. Le danger, ce sont ces courants de baïnes qui poussent les nageurs vers le large. "Ils font des victimes chaque année", rappellent les autorités. ⓘ Publicité Dans un communiqué, Étienne Guyot, le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, parle de journées "à risque maximal". "Les baigneurs et pratiquants d’une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence", écrit-il encore.