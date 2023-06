Alerte aux feux de forêt en Lorraine : les autorités rappellent les bons comportements à adopter

Pour la première fois en France, l'alerte "élevée" aux feux de forêt a été activée par Météo France. Et c'est en Lorraine que la vigilance est la plus forte, avec le classement en orange ce lundi de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Deux départements qui sont rapidement retournées au jaune, le cran en-dessous, comme dans les Vosges. En France, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine, et la moitié est la conséquence d'une imprudence.

Pas de bouleversement

Concrètement, cette alerte ne bouscule pas le quotidien des sapeurs-pompiers, déjà renforcés par du matériel et du personnel formé supplémentaires depuis l'été dernier. Du côté de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, pas non plus de plan déclenché. Ce qui compte surtout dans ce cas de figure, c'est rappeler au grand public les bons gestes à adopter pour réduire les risques.

Ne pas faire de barbecue à proximité de végétation

Ne pas jeter ses mégots en forêt, par terre ou par la fenêtre d’une voiture

Ne pas utiliser d’outils susceptibles de provoquer des étincelles (meuleuse, disqueuse, débroussailleuse, poste de soudure...). Lorsque ces travaux ne peuvent être différés, il convient de privilégier les heures les plus fraîches de la journée pour les réaliser en minimisant les risques

Ne pas stocker de combustibles près des habitations (bois de chauffage, peintures, solvants, citernes de fuel ou de gaz).

Des recommandations également partagées par les sapeurs-pompiers, encore dans le souvenir des incendies de l'été dernier : au Ménil ou encore à Bitche . Même en ce moment, certains secteurs de Meurthe-et-Moselle seraient à un mégot de cigarette de s'enflammer. "Pour le moment, l'état de la végétation et de la sécheresse nous poussent à être vigilants", explique le colonel Stéphane Eslinger, directeur adjoint des sapeurs-pompiers de la Meuse. Les soldats du feu gardent donc un œil permanent sur la fameuse règle des trois 30, les trois critères qui augmentent le risque. Deux sont déjà dépassés en ce moment : le taux d'humidité inférieur à 30% et des températures supérieures à 30 degrés. Ne manque plus que des rafales de vent au-dessus de 30km/h pour attiser le moindre incendie.