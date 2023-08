Alerte Pollution à l'Ozone à Lyon et en Nord-Isère

Conséquence de la canicule, l’air est pollué à l'ozone sur le bassin lyonnais et le nord-Isère.

Pour les conducteurs cela consiste à rouler à 70 sur les routes limitées à 80 ou 90 km/h et si possible Utiliser les modes de transport en commun ou le vélo.

Pour les travaux d’entretien ou de nettoyage, utiliser seulement des outils électriques (tondeuses, taille, haie, etc.

Recommandations aux personnes sensibles et vulnérables

· Éloignez-vous des grands axes routiers aux périodes de pointes ;

· Éloignez vos enfants de la pollution automobile ;

· Limitez les sorties durant l’après-midi (13h-20h) ;

· Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air, celles à l’intérieur peuvent être maintenues ;

· En cas de symptômes ou d’inquiétudes, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin.

Recommandations aux usagers de la route

• Utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants : vélo, transports en commun, covoiturage, etc.

• Abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h ;

• Abaisser sa vitesse à 70 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est égale à 80 km/h.

Recommandations à l’ensemble de la population

• Pour les travaux d’entretien ou de nettoyage, ne pas utiliser d’outils non électriques (tondeuses, taille, haie, etc.) ni de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile, etc.).

Rappel : il est interdit de brûler des déchets.

Plus d’informations : www.isere.gouv.fr

www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/air-exterieur-et-pollution-atmospherique