Alerte pollution à Marseille : "Ça nous empêche de respirer", racontent les habitants

Trois voies d'un côté, deux de l'autre... Les voitures, scooters et camions défilent sur le boulevard Sakakini à Marseille comme sur une autoroute. Alors que les Bouches-du-Rhône sont en alerte pollution de niveau 2, les habitants subissent les particules dans l'air. De sa fenêtre au sixième étage, Maryse vit constamment avec la pollution : "Comme j'aère souvent, la poussière rentre en permanence dans l'appartement."

Tous les jours, je dois faire le ménage. Et à chaque fois, l'eau est noire. - Maryse, habitante du quartier

Cette autre habitante à la retraite vit dans l'immeuble d'à côté. "La pollution, on la remarque tout de suite : le ciel est grisâtre, même quand il y a du vent", décrit-elle. "Mon mari est asthmatique. L'air l'étouffe par moments, ça le gêne, donc il évite de sortir."

Face à l'épisode de chaleur qui sévit depuis ce week-end, la préfecture des Bouches-du-Rhône prolonge, ce mercredi 16 juin, l'alerte niveau 2 de pollution de l'air à l'ozone, mise en place le 15 juin. Les mesures restent en vigueur : la vitesse est abaissée de 20 km/h sur toutes les routes du département (dans la limite des 70 km/h) et la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes en transit est interdite dans le centre-ville de Marseille (Jarret-Plombière).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Pour certains habitants, il est nécessaire de réduire le trafic routier. "Ils devraient mettre en place une circulation alternée dans tous les quartiers avec des routes à deux ou trois voies", déclare une mère de famille du quartier.

On a bien besoin d'un peu d'air pur, et de voir les gens marcher et prendre le vélo. - Une habitante du quartier