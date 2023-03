Alerte pollution en Haute-Vienne : moins 20 km/h sur les routes

L'organisme Atmo Nouvelle-Aquitaine, qui surveille la qualité de l'air dans la région, relève un épisode persistant de pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10 etPM2,5) dans le département de la Haute-Vienne. En conséquence, la préfète a décidé ce vendredi de déclencher une procédure d’alerte, impliquant des restrictions et des recommandations.

Vitesse maximale abaissée de 20 km/h

La principale mesure est l'abaissement temporaire de la vitesse maximale de 20 km/h sur toutes les routes du département, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h :

110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h

90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h

70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 80 ou 90 km/h.

Les secteurs professionnels et les industries sont également soumis à des mesures de limitations des polluants.

Cet épisode de pollution affectant plusieurs départements de la région Nouvelle-Aquitaine (16, 17, 24, 33, 86, 87, 79), le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé d'appliquer ces mesure dans l'ensemble des départements concernés.

Ces mesures sont en vigueur au moins jusqu'au 4 mars inclus. Selon les pouvoirs publics, l'épandage agricole et les chauffages au bois, notamment, sont à l'origine de cette épisode de pollution.

Recommandations pour les personnes sensibles à la pollution

Les populations vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) et les populations sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution, personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux) sont invitées à :