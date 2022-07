Alerte pollution : la vitesse abaissée de 20 km/h dans les Bouches-du-Rhône

En raison d'un épisode d'alerte de niveau 1 dans les Bouches-du-Rhône relative à un épisode de pollution à l’ozone, plusieurs mesures sont annoncées par la préfecture pour ce vendredi 15 juillet et samedi 16 juillet. La pollution subsistera en effet samedi du fait des conditions climatiques de vent, de températures et d'ensoleillement, propices à la transformation des polluants d'origine humaine en ozone.

Dans le secteur des transports, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur les routes hors-agglomération, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h. Les contrôles de vitesse sont renforcés, comme les contrôles anti-pollution.

Concernant la navigation, le raccordement électrique à quai des navires de mer et des bateaux fluviaux vient en substitution à la production électrique de bord par les groupes embarqués dans la limite des installations disponibles.Les vitesses des navires sont abaissées de 10 nœuds à proximité des bassins et de huit nœuds à l’intérieur des bassins Est (Marseille) et des bassins Ouest (Fos).

Par ailleurs, les travaux d’entretien ou de nettoyage sont reportés, concernant ceux qui sont effectués par la population ou les collectivités territoriales avec des outils non-électriques (tondeuse, taille-haie…) ou des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobiles…). Il est interdit aussi de brûler à l’air libre des déchets verts (suspension des dérogations). On ne peut plus non plus utiliser des appareils de combustion de biomasse non-performants ou des groupes électrogènes.

Attention aux personnes fragiles

Plusieurs conseils sont plus que jamais d'actualité pour protéger votre santé :

Réduisez vos activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions)

et sportives intenses (dont les compétitions) En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin

Si vous êtes sensible ou vulnérable, privilégiez les sorties les plus brèves, celles qui sollicitent le moins d’effort et évitez de sortir durant l’après-midi. Une exposition de quelques heures à quelques jours à un pic de pollution peut entraîner des irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises d’asthme et une aggravation des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires. Cette exposition peut avoir des effets très négatifs pour des personnes particulièrement vulnérables, notamment les femmes enceintes, les nouveaux-nés et les personnes atteintes de maladies respiratoires

Les conseils pour aider à améliorer la qualité de l’air

Limitez vos déplacements privés et professionnels, ainsi que l’usage de véhicules automobiles en privilégiant le covoiturage et les transports en commun

Privilégiez les trajets courts et les modes de déplacements non-polluants (marche, vélo…)

Respectez l’interdiction des brûlages à l’air libre et l’encadrement de dérogations

Maîtrisez la température dans les bâtiments (chauffage ou climatisation)

Reportez les travaux d’entretien ou nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures ou vernis

Pour plus d’informations :

➢ Sur le dispositif d’alerte mis en place par la préfecture : site internet de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr.

➢ Sur l’évolution du pic de pollution : site internet d’AtmoSud

➢ Sur les recommandations sanitaires et comportementales : site internet de l’Agence Régionale de Santé