Alerte pollution : la vitesse abaissée de 20km/h dans les Bouches-du-Rhône

Le préfet des Bouches-du-Rhône déclenche, pour la journée de mercredi 27 septembre, la procédure d’alerte de niveau 1 relative à un épisode de pollution de l’air à l’ozone.

En cause : Les températures élevées et un vent faible associées aux rejets habituels des véhicules et des industries.

Plusieurs mesures sont mises en place, notamment :

Un abaissement de 20 km/h des vitesses maximales autorisées sur les voiries, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h

autorisées sur les voiries, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h Un renforcement des contrôles de vitesses et des contrôles anti-pollution des véhicules

Une diminution des vitesses des navires de 10 nœuds à proximité des bassins et de 8 nœuds à l’intérieur des bassins Est (Marseille) et des bassins Ouest (Fos).

Une interdiction stricte des brûlages à l’air libre des déchets verts (suspension des dérogations).

Des conseils de prudence

Pour protéger votre santé pendant ces alertes polution, il faut :

Réduire vos activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions)

et sportives intenses (dont les compétitions) Prendre conseil auprès de votre pharmacien ou médecin en cas de gêne respiratoire ou cardiaque

Privilégier les sorties les plus brèves et qui sollicitent le moins d’effort si vous êtes sensible ou vulnérable. Evitez également les sorties l'après-midi

Une exposition de quelques heures à quelques jours à un pic de pollution peut entraîner des irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises d’asthme et une aggravation des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires. Cette exposition peut avoir des effets très négatifs pour des personnes particulièrement vulnérables, notamment les femmes enceintes, les nouveaux-nés et les personnes atteintes de maladies respiratoires.