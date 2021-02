Alerte rouge pollution dans la Drôme

Un épisode de pollution atmosphérique est en cours sur la Drôme. La Préfecture déclenche le niveau d'alerte 2, c'est à dire la vigilance rouge, et prend des mesures d'interdiction.

Un épisode de pollution de l'air est en cours sur la Drôme depuis le début de la semaine mais ce jeudi, la Préfecture a décidé de déclencher le niveau d'alerte 2 dans la Vallée du Rhône et l'Est du département. Voici les principales mesures réglementaires en vigueur jusqu'à la fin de l'épisode.

Résidentiel :

• Interdiction du brûlage des déchets et de l’écobuage • Interdiction de l’utilisation des barbecues à combustible solide. • Interdiction d’effectuer des travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques (tonte pelouse, taille haie, etc.). • Réduction de l’utilisation de groupes électrogènes aux intérêts essentiels, notamment de sécurité.

Transports

• Abaissement de la vitesse de 20 km/h (pour les vitesses supérieures ou égales à 90 km/h) • Abaissement de la vitesse de 10 km/h (pour les vitesses égales à 80 km/h) • Renforcement des contrôles de pollution des véhicules. • Réduire les temps d’entraînement et d’essai des compétitions mécaniques. • Report des essais moteur des aéronefs dont l’objectif n’est pas d’entreprendre un vol. • Report des tours de piste d’entraînement des aéronefs. • Raccord électrique à quai de bateaux fluviaux, en substitution à la production électrique de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles.

Industrie et entreprises

• Mise en oeuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en cas d’alerte à la pollution. • Report des opérations émettrices de polluants (composés organiques volatils (COV), particules fines ou d’oxydes d’azote) à la fin de l’épisode de pollution. • Réduction des activités génératrices de poussières sur les chantiers (démolition, terrassement) et mise en place de mesures compensatoires (arrosage). • Reprise de l’activité qu’à la fin de l’épisode de pollution pour les unités de production émettrices de particules fines, d’oxydes d’azote (NOx) ou de composés organiques volatils (COV) déjà à l’arrêt ou qui serait arrêté pendant l’épisode de pollution. • Réduction des émissions, y compris par la baisse d’activité. • Arrêt temporaire des activités polluantes.