Alerte sécheresse dans les Bouches-du-Rhône : l'utilisation de l'eau est limitée

La préfecture des Bouches-du-Rhône place le département en "vigilance" sécheresse et même en "alerte" sur le secteur de l'Arc Aval (communes de Berre l'Etang, Coudoux, La Fare les Oliviers, Lançon de Provence, Rognac, Velaux et Ventabren).

Dans ce secteur de l'Arc aval, l'irrigation agricole est limitée : interdiction d'irriguer entre 9h et 19h et réduction des volumes de prélèvement d'eau de 20%. Les inductriels, commerciaux et artisans doivent aussi économiser et réduire leurs prélèvements entre 10 et 20% selon les cas. Pour les particuliers, tout arrosage est interdit entre 9h et 19h, tout comme le lavage (des véhicules par exemple).

Sur le reste du département, il est demandé à chaque usager de porter une attention particulière à sa consommation d'eau et de la limiter au strict nécessaire. Il s'agit par exemple de restreindre le lavage des voitures, des trottoirs ou l'arrosage des espaces verts. Il est également demandé de réduire la consommation d'eau domestique.