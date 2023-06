Alerte sécheresse en Mayenne : "C'est quand même grave que cela arrive si tôt"

L'été n'est pas encore arrivé que les premières alertes sécheresses sont lancées en Mayenne. Les habitants du sud-ouest du département sont invités à faire des économies d'eau, ceux du sud-est, entre Saint-Georges-sur-Erve et Saint-Denis-d'Anjou, n'ont déjà plus le droit d'arroser leur jardin entre 8h et 20h et de remplir leur piscine (seule la remise à niveau est autorisée).

À Beaumont-Pied-de-Bœuf à la frontière avec la Sarthe, chacun a pris ses dispositions. Éric a installé une grosse cuve il y a plus de dix ans à côté de son cabanon de jardin. "On débranche la gouttière et on rebranche dans la citerne. C'est tout simple."

Ses récupérateurs d'eau lui permettent de compenser le manque d'eau dans son puits. "Il est mal ! Ça commence à baisser. La pompe se désamorce. Ce n'est pas bon signe quand même, on n'est qu'en juin, avant, elle allait jusqu'à juillet août."

Depuis quelques années, ce retraité privilégie des légumes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et quand il arrose, c'est tôt le matin ou tard le soir. Sa voisine Martine a elle drastiquement diminué le nombre de fleurs qu'elle met dehors. "Là, j'ai deux ou trois jardinières de géraniums, ce qui demande le moins d'eau possible et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Avant, j'en mettais sur mes fenêtres, je n'en mets plus. On n'est pas obligé, si c'est pour les laisser mourir, ce n'est pas la peine. C'est quand même grave que cela arrive si tôt."

Des orages sont attendus pour la fin de la semaine, de quoi remplir un peu les récupérateurs d'eau mais avec cette alerte sécheresse dès le début du mois de juin, Eric et Martine s'attendent à un été difficile.