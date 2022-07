Alerte sécheresse renforcée dans le Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort est désormais en alerte renforcée pour faire face à la sécheresse. Cette décision entraîne des mesures de restrictions supplémentaires dans le département. L'arrosage est limité aux potagers, mais seulement entre 20h et 8h du matin, et ceci inclut les eaux pluviales recueillies par les jardiniers ! Le nettoyage des voiries est interdit. Et le remplissage est également interdit dans les piscines qui accueillent du public. Il sera néanmoins autorisé ponctuellement, si les analyses de l'Agence régionale de santé le justifient.

Le préfet a dû prendre cet arrêté, compte-tenu de la situation dans le Territoire. "Tous les indicateurs sont aujourd'hui dégradés, explique le secrétaire général de la préfecture, Renaud Nury. Aucune précipitation importante n'est prévue jusqu'au 27 juillet. Les températures sont supérieure de 6 à 7 degrés à la moyenne, et l'humidité au sol est également inférieure de 40 à 50 % à la normale." Depuis cinq ans, c'est la 4ème fois que l'alerte renforcée est déclenchée pour lutter contre la sécheresse dans le Territoire de Belfort.

Une opération de sauvetage menée par les pêcheurs

Cette pêche électrique a permis de sauver des dizaines de poissons qui risquaient de mourir dans cette poche d'eau de la Savoureuse. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Et cette situation est surveillée de près par la fédération de pêche du département qui a mené, ce mardi, une opération de sauvetage dans la Savoureuse, sur la commune de Lepuix. Il s'agit d'une une pêche électrique, avec une faible quantité d'électricité, qui permet de débusquer les poissons qui sont piégés dans les cours d'eau qui s'assèchent dangereusement. "L'électricité les attire vers nous, explique Marc Hannotin de la fédération de pêche du Territoire. Nous les attrapons avec une épuisette, et puis, on les emmène dans des secteurs où il y a plus d'eau et plus de courant."

Cette situation tendue ne se limite pas au Territoire de Belfort. L'alerte renforcée va s'appliquer aussi dans le Doubs. Un arrêté préfectoral y est aussi prévu.