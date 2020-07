L'alerte sécheresse est renforcée en Meurthe-et-Moselle

L'alerte sécheresse, en vigueur en Meurthe-et-Moselle depuis le 10 juillet, vient de passer à un niveau supérieur. Le département est désormais en "alerte sécheresse renforcée". Cela signifie, entre autres, une plage d'interdiction plus étendue en matière d'arrosage et d'irrigation.

En Meurthe-et-Moselle, la situation hydrologique et météorologique de la zone "Moselle aval orne Nied et Seille" s'est encore aggravée. En alerte sécheresse depuis le 10 juillet, la zone est placée ce mardi 28 juillet en "alerte sécheresse renforcée".

Des plages d'interdiction d'arrosage étendues

Cela signifie que les périodes d'interdiction d'arrosage des pelouses, jardins, espaces verts publics et terrains de sport s'étend désormais de 9h à 20h, et non plus entre 10h et 18h. Quant à l'interdiction d'irrigation des cultures par aspersion, elle est valable de 8h à 21h, au lieu de 10h à 18h. L'arrosage des golfs est à présent formellement interdit, "sauf green et départ" indique la préfecture.

L'interdiction de lavage des véhicules hors des stations dédiées, de remplissage des piscines privées et publiques hors raisons techniques ou sanitaires, de nettoyage des espaces extérieurs sauf par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivités sont également toujours en vigueur.