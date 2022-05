Alerte sécheresse sur 73 communes du Var

La préfecture du Var déclare ce vendredi l’état d’alerte sécheresse dans une grande partie du département. Ce sont 73 communes du Centre-Var et d'une partie du Haut-Var qui sont concernées, sur le bassin versant de l’Argens et de l’Agay.

La préfecture du Var déclare ce vendredi l’état d’alerte sécheresse dans une grande partie du département. Ce sont 73 communes du Centre-Var et d'une partie du Haut-Var qui sont concernées, sur le bassin versant de l’Argens et de l’Agay. Parmi les communes concernées : Brignoles, Draguignan, Saint-Maximin ou encore Roquebrune-sur-Argens (liste complète ci-dessous).

Les débits des stations de suivi des niveau d'eau sont passés sous le seuil d’alerte pendant plus de sept jours consécutifs et les prévisions météorologiques indiquent la persistance d’un temps sec et chaud.

Parmi les mesures prises par la préfecture : les arrosages sont interdits en journée, comme le remplissage des piscines et des bassins, les fontaines sans recyclage d'eau sont également fermées.

Voici les mesures prises et les communes concernées :

