Ils dénoncent le réchauffement climatique et la pollution des plages, l'association basque Bizi! et l'association Surfrider mène une opération commune, pour la toute première fois, ce dimanche 23 juillet à Bidart (Pyrénées-Atlantiques).

En pleine saison touristique et devant les touristes l'objectif est d'être vues et entendues pour les deux associations. Pour cela, les militants se sont donnés rendez-vous sur la plage de l'Uhabia à Bidart en cette fin de matinée.

Trois d'entre eux ont enfilé des combinaisons de protection intégrale, les mêmes utilisées par exemple en cas d'accident nucléaire. Tandis que deux autres défenseurs du climat et de l'environnement ont tenu une banderole. Bizi! et Surfrider ont ensuite déambulé autour des baigneurs, avec deux slogans scandés en Basque et en Français : « algues toxiques, baignade interdite » et « stop à l’inaction climatique ».

Avec cette opération de communication Bizi! et Surfrider veulent alerter les habitants de Bidart et les touristes sur la pollution des plages car selon eux, avec le développement des algues toxiques, il sera bientôt impératif de se baigner en combinaison. Les deux associations veulent également alerter sur le réchauffement climatique.

Les militants alertent notamment sur l'ostreopsis ovata, une microalgue originaire des tropique qui prolifère avec la chaleur dans les eaux du littoral du Pays Basque, en particulier ces deux derniers été. Une algue toxique qui peut provoquer des symptômes grippaux , des irritations cutanées et des troubles gastriques aux baigneurs, pêcheurs ou encore surfeurs.