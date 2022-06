Algues vertes en Bretagne : des nouveaux capteurs vont être installés pour mesurer la qualité de l'air

De nouveaux capteurs d'hydrogène sulfuré, gaz toxique libéré par les algues vertes en décomposition, vont être installés sur les plages bretonnes, essentiellement dans différentes baies des Côtes-d’Armor et du Finistère, des secteurs touchés par ce phénomène.

La putréfaction des algues vertes entraîne des risques pour la santé. C'est la libération d'un gaz, l'hydrogène sulfuré qui pose problème lorsque les algues échouées entrent en décomposition. S’il est respiré, ce gaz peut entraîner des effets sur la santé qui vont de la gêne au malaise grave jusqu’à la mort, en fonction de la concentration libérée, explique l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne.

Stéphane Mulliez, directeur général de l’ARS Bretagne a annoncé ce jeudi le triplement sur les plages de capteurs d’hydrogène sulfuré. Ils passeront de quatre à douze, essentiellement sur les plages des Côtes d'Armor et du Finistère.

Le directeur de l'Agence régionale de Bretagne a rappelé le “devoir d’information et de transparence que nous devons à nos concitoyens par rapport aux impacts en hydrogène sulfuré et aux impacts de la présence des algues vertes sur nos littoraux”.

Le Haut conseil de la santé publique a donné un “repère très clair en terme de taux d’hydrogène sulfuré”, à savoir 1 ppm (partie par million de molécules) dans l'air. Ces capteurs vont enregistrer les taux chaque quart d’heure. Ils pourront être consultés sur le site Air Breizh, association agréée par l’État.

Si le système de surveillance installé dans la zone détecte plus de 1 ppm en hydrogène sulfuré, les collectivités et les populations seront informées, avec notamment un accès déconseillé aux personnes fragiles, les ramassages des algues seront plus importants sur les secteurs touchés. Si le taux d'hydrogène sulfuré est beaucoup trop élevé, les interdictions d'accès aux sites seront renforcées.

Les algues vertes sont présentes sur de nombreux littoraux à travers le monde. Le phénomène a été décrit pour la première fois au début du XXème siècle dans la baie de Belfast. Dans certaines zones côtières, comme en Bretagne, leur développement excessif entraîne des "marées vertes". La Bretagne est confrontée à ce phénomène depuis les années 70.