Algues vertes en Bretagne : l'Etat propose un nouveau plan de lutte

L'Etat n'en fait pas assez pour lutter contre les échouages d'algues vertes en Bretagne : c'était la conclusion d'un rapport de la cour des Comptes publié en juillet dernier. Les autorités y répondent ce vendredi 10 septembre, en présentant un nouveau plan de lutte contre les algues vertes, qui devrait être "finalisé cet automne" et mis en œuvre à partir de l'année prochaine, selon le préfet de Bretagne Emmanuel Berthier.

Parmi les nouvelles mesures, qui devraient courir jusqu'en 2027, "des contrats de trois ans" proposés aux producteurs et coopératives agricoles pour les inciter à faire baisser le taux de nitrates dans l'eau et lutter ainsi contre la prolifération des algues. Au bout de cette période, "si nous obtenons des résultats que nous avons arrêtés ensemble, cela se poursuit", détaille le préfet. "En revanche, nous sommes en train de définir les règles que nous imposerions aux exploitations si les résultats contractuels n'étaient pas au rendez-vous".

à lire aussi Algues vertes : élus bretons et agriculteurs demandent davantage de moyens

Des échouages très importants cette année

Ce plan devrait mobiliser des "moyens importants, supplémentaires" et sera cofinancé entre autres par l'Europe, l'Etat et les agences de l'eau. D'après les estimations du centre d'étude et de valorisation des algues (CEVA), les échouages d'algues vertes ont été particulièrement importants cette année en raison d'un printemps ensoleillé favorable à leur prolifération puis d'un été pluvieux qui a provoqué d'importants flux de nitrates vers le bord de mer.

Présentes en mer à l'état naturel, les algues vertes prolifèrent dans les baies bretonnes, où elles sont nourries par des apports de nitrates épandus par les agriculteurs dans les champs et dont les excédents sont acheminés par les fleuves côtiers. En juin dernier, l'Etat avait été condamné par le tribunal administratif de Rennes à revoir son plan de lutte contre les algues vertes sous quatre mois.