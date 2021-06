Algues vertes : l'Etat a quatre mois pour revoir son plan de lutte contre les nitrates

L'Etat doit revoir sa copie, sous quatre mois. Le tribunal administratif de Rennes a condamné ce vendredi l'Etat, la préfecture de Bretagne, à revoir son plan de lutte contre les nitrates agricoles dans un délai de quatre mois. L'association Eau et Rivières avait attaqué devant la justice administrative le plan d'action mené contre les algues vertes, l'arrêté du 2 août 2018.

"Gestion adaptée des terres agricoles"

L'Etat doit "adopter les mesures réglementaires nécessaires pour éviter la pollution des eaux par les nitrates à l'origine des marées vertes", rapporte l'association Eau et Rivières. Dans sa décision, le tribunal administratif "enjoint au préfet de la région Bretagne de compléter le 6e programme d’actions régional, d’une part, par toute mesure de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion adaptée des terres agricoles dans les bassins versants situés en amont des sites littoraux concernés par les échouages d’algues vertes qui sera jugée suffisamment efficace pour pallier l’insuffisance constatée du programme sur ce point, et, d’autre part, par la définition précise d’un mécanisme de mise en oeuvre de mesures réglementaires contraignantes supplémentaires en cas de constat d’échec des mesures encouragées par le plan de lutte contre les algues vertes (PLAV), et ce dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement."

L'association se dit satisfaite même si "cette lutte dure depuis trop longtemps pour qu'on puisse se réjouir de quoi que ce soit", explique son porte-parole, Arnaud Clugery. Ce samedi, Eau et Rivières appelle à manifester à Lorient pour interpeller les candidats aux élections départementales et régionales sur le sujet des algues vertes et plus globalement de la pollution des eaux. L'association demande que les aides financières de la région soient conditionnées au respect de l'environnement.