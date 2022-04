Algues vertes : le ramassage en mer va être testé en baie de Saint-Brieuc

L'État cherche des entreprises capables "de mettre en œuvre un procédé innovant et expérimental de collecte en mer des algues vertes, dans la baie de Saint Brieuc". Dans l’appel d’offres paru le 9 mars dernier et qui se clôture ce mercredi 5 avril, la préfecture du Bretagne évoque "un double objectif curatif et préventif dans le cadre du plan de lutte contre la prolifération des algues vertes".

L’équipement proposé devra permettre de ramasser au minium 30 tonnes d’algues vertes par jour, "tout en ayant un impact le plus faible possible sur le milieu".

Ramasser avant l'échouage

Ramasser les algues avant qu'elles ne s'échouent sur le sable ou les rochers, l'idée n'est pas nouvelle, elle a déjà été testée à plusieurs reprises par le Centre d'étude et de valorisation des algues (Ceva). Et Mickaël Cosson en fait la demande depuis longtemps. Depuis 2017, le maire d'Hillion ferme régulièrement des plages car les tracteurs ne peuvent accéder à certaines zones pour ramasser les algues. Les ulves sèchent sur place et deviennent potentiellement dangereuses en dégageant un gaz toxique.

Plus on ramassera en amont, moins on aura de nuisances. On a déjà des contacts avec plusieurs entreprises - Mickaël Cosson, maire d'Hillion.

Premiers tests en juillet

"Nous ne sommes pas contre les expérimentations mais ne détournons pas le regard", tempère Gilles Monsillon, le coprésident de l'association Halte aux marées vertes.

On souhaite que les algues soient ramassées bien sûr, mais on ne voudrait pas que l'attention se focalise sur le volet curatif - Gilles Monsillon, coprésident de l'association Halte aux marées vertes.

"Pour lutter efficacement contre les algues vertes, il faut les combattre à la source, c'est pour cela que nous demandons une réduction drastique du cheptel breton".

Les premiers tests de ramassage en mer devraient démarrer en juillet prochain.