Algues vertes : un peu moins d'échouages en Bretagne en 2020

Il y aura eu moins d'échouages d'algues vertes en Bretagne durant l'année 2020 selon le bilan annuel du CEVA, le centre d'étude et de valorisation des algues. Ils ont été inférieurs de 7% sur la période avril-octobre 2020 par rapport à la moyenne de la même période. En revanche ils ont été exceptionnellement tardifs sur les côtes au printemps 2020 et c'est au cours de l'été que la Bretagne a connu des échouages importants en raison de conditions favorables dues à la météo, c'est à dire l'ensoleillement des mois d'avril et mai et les orages de fin de printemps. A partir de septembre, les algues vertes ont diminué sur le littoral concerné.

En 2020, 19.165 tonnes d'algues vertes ont été collectées dans les 8 baies concernées des Côtes d'Armor et du Finistère, 9.362 tonnes dans le Finistère et 9.803 tonnes dans les Côtes d'Armor.