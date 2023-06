Allain Bougrain-Dubourg inaugure un 2e refuge LPO dans un parc grenoblois

"Il donne la becquée, regardez ! Il a un gros vers dans le dans le bec c’est le petit qui mange." Cédric Lomakine, bénévole de la LPO, est un habitant du quartier, et un fin connaisseur de la faune qui fréquente le parc Flaubert, en face de la MC2 de Grenoble. Alerté par le cri, il a tout de suite repéré le serin cini qui niche quelques mètres au-dessus, dans un arbre. Après le parc Marliave, labellisé "refuge LPO" en janvier, Flaubert est le 2e espace de la ville à recevoir le label. "Il y a 20 espèces qui nichent ici, détaille Cédric Lomakine : pinson des arbres, verdier d’Europe, serin cini, la fauvette à tête noire, les moineaux domestiques, les martinets, pies, corneilles - j'en oublie sûrement!"

Mésange charbonnière nourrissant les oisillons dans nichoir du parc Flaubert - Cédric Lomakine / LPO 38

Une vingtaines d'espèces établies, donc, plus une vingtaine d'oiseaux migrateurs déjà observés dans ce parc de 2,2 hectares qui doit être prochainement agrandi. Avec sa mare, le parc Flaubert est un refuge pour la biodiversité. Un refuge inauguré ce dimanche 25 juin par le maire de Grenoble Éric Piolle et le président emblématique de la Ligue de Protection des Oiseaux, Allain Bougrain-Dubourg.

"Sauver la biodiversité d'abord par la ville"

Pour le défenseur de l'environnement, il n'y a rien d'incongru à amener la biodiversité en plein cœur d'une métropole. "Figurez-vous qu'elle peut s’épanouir peut-être davantage en ville qu’ailleurs ! lance Allain Bougrain-Dubourg. Pourquoi ? Eh bien parce qu’ailleurs il y a notamment une agriculture intensive avec un cortège chimique extrêmement pénalisant pour le vivant (...). On constate qu'en ville au contraire il y a une diversité de supports végétaux, des potentialités d’aménagement de mares, etc... qui au fond permettent à l’ensemble du vivant de s’épanouir. Et peut-être allons-nous sauver la biodiversité d’abord par la ville, paradoxalement, avant les grands espaces naturels."

Allain Bougrain-Dubourg, à droite ; à côté de lui Eric Piolle © Radio France - Lionel Cariou

Le président de la LPO défend ce concept de refuges urbains : "d’abord c’est préserver des espèces, les libellules sont chez elles, des batraciens qui sont fragiles, des oiseaux bien évidemment, mais c’est aussi apporter un cadre, un écrin de bien-être à la population. Ce n’est pas négligeable ! Je dirais même que ça a des effets sanitaires, c’est-à-dire que, quand on se trouve dans un lieu de paix, de bien-être, de calme, entendre le chant des oiseaux c’est une façon de lutter contre les pathologies de la ville qui nous agressent comme le bruit et bien d’autres choses." Allain Bougrain-Dubourg, qui cite volontiers Flaubert, devrait se rendre ensuite au parc Joséphine Baker pour présenter son spectacle "Des Jardins et des Hommes" où il lit des textes sur la biodiversité - des textes écrits par des auteurs comme George Sand, Gilles Clément ou le chanteur Nougaro.