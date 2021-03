Allergies aux pollens : risque élevé dans le Var et les Bouches-du-Rhône

Les beaux jours arrivent. Le soleil est plus longtemps de sortie. Mais les pollens aussi. Notamment les pollens de cyprès. Le risque d’allergie est donc élevé, dans tout le sud de la France. Le Réseau national de surveillance aérobiologique a placé les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance rouge.

Un tiers des Français seraient allergiques aux pollens de cyprès, un chiffre en constante augmentation. Pour limiter le plus possibles les symptômes : nez qui coule, yeux qui piquent et gorge qui grattent, il est notamment conseillé de bien aérer son logement tôt le matin, ou tard le soir et de rouler en voiture les fenêtres fermées.