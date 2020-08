Allergies à l'ambroisie : les premiers symptômes doivent apparaître cette semaine

Au mois d'août, l'ambroisie entre en période de floraison et devient dangereuse. Cette plante hautement allergène est très présente dans notre région, plus particulièrement dans le Puy-de-Dôme et l'Allier, où elle peut faire de nombreux dégâts.

En France, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par l'ambroisie et ses pollens.

C'est une des plantes exotiques les plus problématiques en Europe. Ces jours-ci l'ambroisie commence à libérer son pollen et à provoquer des réactions allergiques. Selon la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon), 13 % de la population auvergnate serait sensible au pollen d'ambroisie. L'Agence régionale de santé en a fait un sujet de santé publique et dans les départements d'Auvergne, la lutte contre cette plante est rendue obligatoire par arrêté préfectoral, qu'on soit particulier, agriculteur, maire ou encore touriste.

Des conséquences sur la santé et l'environnement

Pour Frédéric Caray, référent de la Fredon dans le Puy-de-Dôme, le problème sanitaire posé par l'ambroisie est double : "Les symptômes peuvent être forts. Au début ils ressemblent à un rhume des foins classique, mais peuvent s'aggraver en asthme, même si la personne n'en a jamais fait. Ensuite, il y a un problème de périodicité. La pollinisation de l'ambroisie arrive en août-septembre. Ce qui ne correspond pas à celle des autre agents allergènes, comme les graminées par exemple. Donc les personnes sensibles aux pollens vont connaître une longue période de fragilité." La Fredon conseille donc aux personnes allergiques d'éviter de sortir dans la matinée, lorsque les pollens sont massivement émis, et d'éviter d'aérer leur habitation à ce moment-là.

L'ambroisie s'installe facilement sur les surfaces agricoles et provoque des baisses de rendement. - FREDON AuRA

L'ambroisie est également dangereuse pour l'environnement. Elle s'installe facilement dans les cultures de printemps, et notamment dans les champs de tournesol, où elle provoque des baisses de rendement. C'est une plante première, qui se développe facilement sur les terres retournées ou les terrains modifiés par l'homme. "Elle va apporter une concurrence forte avec la végétation autochtone, qui, elle, va avoir plus de mal à repousser", explique Frédéric Caray.

Arrachage conseillé

La seule solution pour se débarrasser de l'ambroisie reste de l'arracher, selon Frédéric Caray : "L'idéal, c'est de le faire à la fin du printemps, avant qu'elle ne fleurisse. Mais si on se protège les yeux, la bouche et le nez, on peut tout à fait arracher en période de pollinisation." Pour les surfaces agricoles, la Fredon conseille aux professionnels de faucher ou de tondre l'ambroisie, quitte à le faire plusieurs fois dans la saison pour l’éliminer complètement.

Enfin, chacun peut agir à son niveau pour lutter contre sa propagation. Il est possible de signaler la présence d'ambroisie sur la plateforme signalement-ambroisie.fr, sur l'application smartphone Signalement Ambroisie, par mail à contact@signalement-ambroisie.fr ou encore par téléphone au 0 972 376 888.