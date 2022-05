Allergies aux pollens en Isère : "La pollution et le changement climatique jouent un grand rôle"

C'est le retour du beau temps et des éternuements : le printemps et les premières chaleurs favorisent le développement des pollens. En Isère, le risque est élevé concernant les graminées. Samuel Monnier, ingénieur au Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), est l'invité de France Bleu.

Le nez qui coule, les yeux qui grattent... De plus en plus de Français sont concernés par les allergies aux pollens, durant le printemps et l'été. En cause, notamment : le réchauffement climatique. "Les températures élevées, la sécheresse, du vent... Ce sont vraiment des conditions qui favorisent l'émission et la dispersion des pollens", rappelle Samuel Monnier, ingénieur au Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), invité de France Bleu Isère ce mercredi 25 mai.

France Bleu Isère : Selon vos relevés, toute la France est placée en rouge pour le risque d'allergie au pollen, y compris l'Isère, en particulier pour les graminées. Est-ce la pire période en ce moment ?

Samuel Monnier : Oui, tout à fait. On est vraiment dans le dur pour les allergiques aux pollens de graminées. Les arbres, c'est terminé. Il y avait les chênes qui étaient encore en floraison récemment, mais ça se termine et là, malheureusement, les graminées ont pris le relais. Ce sont toutes ces petites herbes que l'on voit le long des routes, dans les champs, parfois même sur les ronds-points. Ces graminées sont entrés en floraison et cela gêne fortement les allergiques avec un risque très élevé. Oui, c'est le niveau maximal : trois sur trois sur notre échelle de risque pour l'Isère.

On entendait ce matin un pharmacien qui nous disait que les pollens semblaient de plus en plus violents et qu'ils concernaient de plus en plus de gens. Est-ce le cas ?

Oui, tout à fait, on a vraiment plusieurs facteurs aggravants : la pollution d'abord, qui aggrave vraiment les allergies, et puis aussi le changement climatique qui joue un grand rôle avec des températures qui augmentent et qui favorisent une floraison plus forte de ces graminées.

La météo très sèche de ces dernières semaines, notamment en Isère, a pu favoriser aussi la quantité de pollen et leur dispersion ?

Oui, tout à fait. Les températures élevées, la sécheresse, du vent... Ce sont vraiment des conditions qui favorisent l'émission et la dispersion des pollens en grande quantité dans l'air. Et par contre, dès qu'il pleut, notamment avec les averses orageuses qu'on a pu avoir, cela fait retomber les pollens et les allergiques peuvent mieux respirer. Malheureusement, c'est temporaire, ça dure juste quelques heures et après, c'est reparti dès que le soleil revient.

Grenoble, on le sait, est une cuvette. Est ce que cela peut jouer aussi ?

Tout à fait, cela peut avoir un effet. On a même un capteur de pollens à Grenoble qui permet de mesurer justement les pollens et d'informer au mieux les personnes. Il récolte justement en ce moment beaucoup de pollens de graminées. Et malheureusement, ce n'est que le début : on est entré dans la floraison des graminées début mai, et depuis on a eu vraiment des concentrations qui ont augmenté. Là, on est dans le pic principal. En général, c'est toujours fin mai, début juin, qu'on en a le plus. Et puis, ça va durer encore jusqu'à fin juillet, avec des concentrations de pollens encore élevés, au moins jusqu'à début juillet pour des pollens de graminées.

Alors maintenant, les solutions : quels conseils de base pouvez-vous donner ce matin aux allergiques ? On parle notamment de se laver les cheveux avant d'aller dormir, etc.

Oui tout à fait, puisque les pollens se collent sur le cheveux et on en respire toute la nuit si on ne s'est pas lavé les cheveux. On conseille aussi de fermer les fenêtres en voiture pour éviter que les pollens ne rentrent dans l'habitacle. Aérer son logement le matin tôt ou le soir tard, parce qu'il y a moins de pollens dans l'air avant le lever ou après le coucher du soleil. Donc c'est mieux d'aérer à ces moments-là. Évitez bien sûr de faire du sport dans un parc si on est vraiment allergique aux pollens. Et puis étendre le linge à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur pour éviter que les pollens se collent sur le linge. Voilà plein de petits conseils de bon sens pour limiter son exposition aux pollens.

D'accord, il faut donc éviter de se confronter aux pollens ?

Oui, il y a plusieurs stratégies. Mais pour ceux qui sont vraiment très allergiques, c'est quand même mieux d'éviter l'exposition pour éviter d'avoir trop de symptômes. Après, le port du masque permet quand même de sortir sans être trop exposé. Ça protège quand même l'entrée des pollens dans les voies respiratoires. Le masque, c'est aussi une solution pour les allergiques.