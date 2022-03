Allergies : dans la Somme, des "sentinelles" surveillent la présence des pollens allergisants

Aux bords de l'étang de Rivery, Jean-Charles a plusieurs arbres à observer. "Un frêne, un noisetier, un bouleau, un chêne, un hêtre et des orties", détaille cet Amiénois de 74 ans. Depuis quelques années, il est "sentinelle" pour ATMO Hauts-de-France, l'observateur qui surveille la qualité de l'air et qui est aussi chargé de mesurer les quantités de pollens dans l’air, et donc d'informer en cas de risque d’allergie. 219 bénévoles sont inscrits dans les Hauts-de-France, dont 42 dans la Somme.

En tant que "sentinelle", Jean-Charles a pour mission d'observer "trois stades. La floraison, la pollinisation et la fin de la pollinisation. La floraison, ça veut dire qu'il faut commencer à se préparer à la pollinisation. La pollinisation, si jamais il y en a beaucoup, va énormément affecter les personnes sensibles. Et la fin de la pollinisation, ça veut dire que l'on va avoir un peu de répit", explique-t-il. Pour reconnaître ces trois phases, Jean-Charles dispose d'un livret explicatif, avec notamment des photos grossies de fleurs d'arbres pleines de pollen, et d'une loupe. Il lui suffit ensuite de se pencher vers l'arbre choisi. "Là par exemple, je prends le chaton, je le regarde avec la loupe. On commence à voir les étamines jaunes", l'unité de l'appareil reproducteur mâle chez les plantes à fleurs, "qui transparaissent. Ça annonce la floraison."

Jean-Charles fait ensuite remonter ses observations à un site dédié, Polli'nair, géré par ATMO. Il permet de voir sur une carte la quantité de pollens dans l'air en temps réel. "À partir du moment où ça peut servir d'alerte pour les personnes qui sont allergiques, et Dieu sait si les allergiques sont en nombre croissant actuellement, je pense que c'est très utile", affirme Jean-Charles, qui va observer bouleaux et chênes une fois par semaine, jusqu'en mai.

Jean-Charles utilise un livret explicatif et une loupe pour repérer les pollens allergisants. © Radio France - Margot Turgy