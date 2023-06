Allergies en Isère : "Il faut arracher l'ambroisie maintenant, avant qu'elle entre en fleurs"

C'est la saison des pollens de graminées, redoutée par bon nombre de personnes allergiques. Mais un autre fléau est en vue : la saison de l'ambroisie . "En Auvergne-Rhône-Alpes, 12% de la population est allergique", estime Nicolas Bacquie, technicien en agri-environnement et coordinateur territorial de lutte contre l'Ambroisie à la FREDON Auvergne Rhône Alpes (fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles). Les journées de lutte contre l'ambroisie débutent ce jeudi 15 juin et jusqu'à la fin du mois.

Dans le Nord Isère, un habitant sur 5 allergique à l'ambroisie

"Dans le Nord Isère ou dans le Sud Rhône - les territoires les plus impactés - on pourra monter jusqu'à 20% de personnes allergiques", ajoute le technicien. "L'ambroisie présente un risque quand elle rentre en fleurs, vers la fin juillet ou début août, mais jusque-là on peut très bien l'arracher sans risque et elle ne repoussera pas pendant le reste de la saison".

Plusieurs animations et actions d'arrachage sont organisées en Isère. Toutes les actions sont à retrouver sur le site de l'Observatoire des ambroisies .