Allergies : les pollens d'aulne et de noisetier présents en grande quantité

"C’est tout à fait normal d’avoir des pollens en février, notamment les pollens d’aulne et de noisetier" prévient d'emblée Samuel Monnier, ingénieur au RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique , un organisme basé à Lyon. Cela correspond à leur période de floraison. "Par contre, ajoute-t-il, ce qui est important de souligner ce sont les quantités de pollens émises dans l’air par les arbres et qui sont très fortes. Ceci est lié aux conditions météo qui ont été très favorables tout ce mois de février avec de la douceur, du soleil, pas de pluie.... Cela a vraiment favorisé la floraison des arbres, notamment les aulnes et les noisetiers qui font partie de la famille des bétulacées et qui sont vraiment très allergisants."

ⓘ Publicité

Pollution atmosphérique

Pour les personnes allergiques, la période du nez qui coule, des yeux qui piquent et des éternuements commence... Et la pollution de l'air n'arrange rien ! "C’est un facteur aggravant malheureusement pour les allergiques aux pollens, confirme Samuel Monnier. Il faut savoir que la pollution agit à plusieurs niveaux : la pollution aux particules fines qu’on a eu notamment ces derniers jours en février, ça va fragiliser les voies respiratoires des personnes allergiques qui ont eu plus de symptômes, qui ont été beaucoup plus gênées par les pollens qu’avant. En plus de cela les particules fines attaquent le grain de pollen, elles aggravent le caractère allergique du grain de pollen en fragilisant la paroi qui s'ouvre et libère des protéines allergisantes en plus grande quantité."

Réchauffement climatique

D'autant que les quantités de pollen augmentent au fil des décennies. "Le changement climatique joue un grand rôle sur les pollens, notamment en avançant un peu les saisons, note Samuel Monnier du RNSA. On observe ça sur les espèces qui fleurissent à la fin de l’hiver, notamment le noisetier qui se met à fleurir de plus en plus tôt - déjà fin décembre on avait des pollens de noisetier sur nos capteurs, ce qui est vraiment tôt pour un arbre qui fleurit plutôt en février. Et puis aussi surtout les quantités sont en augmentation : on a fait une étude sur les pollens de bouleau où on voit une augmentation de près de 20% en 30 ans des quantités de pollens de bouleau en France. Or le bouleau est une des espèces les plus allergisantes, qui fleurit plutôt en avril." Donc très bientôt...