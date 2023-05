Allergies : un "pollinarium sentinelle" ouvre à Paris

Un jardin réunissant les arbres et les plantes les plus allergisants d'Ile-de-France a ouvert au Parc Floral de Paris pour surveiller l'apparition des premiers pollens et prévenir les personnes allergiques en temps réel.

Pollen de noisetier, l'une des 19 espèces de végétaux allergisants de la région Ile-de-France qui sera étudié au pollinarium de Paris © AFP - Romain Doucelin / Hans Lucas Tous les végétaux les plus allergisants d'Ile-de-France réunis en un même lieu à Paris. Ce jardin, baptisé "pollinarium sentinelle" vient d'ouvrir au Parc floral de Paris, indique Anne Souyris l'adjointe à la maire de Paris en charge de la santé sur Twitter. Il rassemble 19 espèces d'arbres et de plantes allergisants de la région (aulne, bouleau, charme, armoise, plantain, etc...). ⓘ Publicité Cet espace permet l'observation directe des plantes, afin d'informer en amont de la présence de pollens allergisants dans l'air. Depuis 25 ans, la Ville de Paris surveille la concentration des pollens dans l'air ambiant grâce à un capteur situé sur le toit de l'Institut Pasteur. Le nouveau pollinarium permet lui d'anticiper l'arrivée des grains dès les premières émissions, soit deux à trois semaines avant leur diffusion générale dans l'air de la capitale, et d'en informer la population. Pour repérer les pollens, les jardiniers du parc viennent tapoter chaque matin les inflorescences de chaque plant. "Ils regardent s'il y a un début ou une fin d'émission de pollens et renseignent une interface numérique avant 12h00", a expliqué à l'AFP Emmanuelle Boulvert, ingénieure à la Direction de la santé publique de la Ville de Paris. Un message est ensuite envoyé vers 17h00 à tous les abonnés de la lettre d'information www.alertepollens.org pour leur permettre de démarrer un traitement préventif rapidement. "Le pollinarium va permettre de savoir exactement à quel pollen on est allergique et de réduire la durée des traitements", souligne Mme Boulvert. Pour Anne Souyris, l'objectif est avant tout d'aider les Parisiens à se traiter préventivement pour diminuer les symptômes. Il existe seize pollinariums en France, tous dans l'Ouest de la France à l'exception de Paris, dernier né.