Allez-vous tenter le challenge "Veganuary" à Nice ?

Que du végétal dans l'assiette et pendant un mois ! L'association de défense des animaux L214 lance le "Veganuary" à Nice ce samedi sur la place Masséna. Pendant un mois, les participants sont invités à adopter un régime végan, soit ne plus rien manger d'origine animale : la viande rouge, le poisson en passant par les œufs ou encore le miel.

Sur la place Masséna, les bénévoles, enveloppés dans leurs parkas orange, présentent le "Veganuary" aux passants chiffres à l'appui :

15.000 km en voiture économisé

65m2 de forêt sauvés

l'équivalent en eau de 1.200 bains économisés

30 animaux épargnés

Certaines questions reviennent souvent, concernant les apports nutritionnels et d'éventuelles carences. Pierre, bénévole, tient à déconstruire cette idée : "Certains végétaux comme le pois chiche, les lentilles ou les haricots blancs contiennent autant de protéines que la viande. Si on prend les graines de courge, il y'a plus de protéines que dans le bœuf !"

Deux millions de participants en 2022

Ce sont plus souvent les jeunes qui prennent le temps de discuter avec les militants, même si certains, plus anciens, s'arrêtent comme Ali : "Une de mes filles ne mange plus de viande, je vais m'y mettre aussi. Je ne vais déjà plus à la boucherie !"

En revanche, si arrêter de consommer de la viande paraît envisageable pour certains, ne plus consommer d'œufs ou de miel paraît plus compliqué, même pour certains bénévoles de L214, qui reconnaissent qu'il faut y aller étape par étape. Dans le monde entier, deux millions de personnes ont participé à ce challenge en 2022.