Allier : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 11 communes suite à la sécheresse de l'été 2022

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 11 communes du département de l'Allier. Cela fait suite à l'été historiquement chaud et sec en 2022 et à son impact sur le sol. L'état de catastrophe naturelle concerne les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols précise la préfecture de l'Allier.

Pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 :

Audes

Chazemais

Meaulne-Vitray

Urçais

Vaux

Pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 :

Désertines

Domérat

Lignerolles

Montluçon

Prémilhat

Pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 :