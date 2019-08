Allier : les restrictions d'irrigation sont levées dans les bassins versants de l'Allier et de la Loire

Allier, France

En application de la décision du préfet du bassin Loire Bretagne d’alléger les mesures de restriction des usages de l’eau sur l’Allier et la Loire, cours d’eau faisant l’objet d’un soutien d’étiage par les barrages de Naussac et Villerest, et après consultation des membres du comité sécheresse, un nouvel arrêté portant restriction des usages de l’eau est applicable, à compter du mardi 27 août 2019 à 11 heures, sur l’ensemble des communes du département et par bassin. Consultez ici la liste complète des communes concernées par bassin.

La carte actualisée des restrictions des usages de l'eau dans l'Allier - © Préfecture de l'Allier

Toutes les mesures de restriction déjà en vigueur sont maintenues, à l’exception de celles concernant l’irrigation dans les bassins versants de l’Allier et de la Loire, qui sont levées. L’arrêté préfectoral, qui sera affiché en mairie, est consultable sur le site www.allier.gouv.fr et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La préfecture de l'Allier rappelle à chacun que l’eau est une ressource limitée qui doit être économisée.