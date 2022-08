Allo La Guêpe : l'entreprise rouennaise vous débarrasse des nids de guêpes et de frelons

L'été, quand il fait beau et chaud, l'envie de manger dehors est forte mais certains invités surprises comme les guêpes ou les frelons peuvent vous gâcher le repas. Une entreprise rouennaise, Allo la Guêpe, vous débarrasse des nids gênants.

Louis Lair, le fondateur d'Allo la Guêpe le reconnait : cette année, il n'a pas chômé ! Ils sont une petite dizaine de salariés et ils pensent détruire cette année près de quatre mille nids contre deux à trois milles les années précédentes.

Pour Louis, 2022 est bien une année à guêpes. Avec l'expérience, il estime que les guêpes reviennent en force une année sur deux.

Odile habite la commune de Saint Martin de Boscherville et elle a des guêpes dans son jardin depuis deux mois mais hier, il y a eu la piqûre de trop. Elle a appelé Allo La Guêpe et en moins de deux jours, ils ont pu intervenir.

Louis observe les nids : "c'est vrai qu'il y en a beaucoup... et surtout elles sont à deux endroits gênants".

Le premier est au niveau du potager, le second au niveau du garage et Odile y passe tous les jours. Alors, pas moyen d'éviter de détruire ces nids. Parce que oui, quand il le peut, Louis Lair préfère éviter...

"les guêpes ont un vrai rôle à jouer au niveau de la biodiversité"

Elles jouent en effet un rôle de régulation des cadavres des autres insectes. "On intervient très souvent pour expliquer au gens qu'il faut qu'ils gardent les nids! Notamment quand ils sont au fond d'un jardin ou dans des forêts, il n'y a pas de danger!"

Le seul hyménoptère avec lequel Louis n'a aucune sympathie, c'est le frelon asiatique. Arrivé en France il y a moins d'une vingtaine d'année, il a envahi tout l'hexagone, il se nourrit d'abeilles et peut détruire une colonie en moins d'une semaine. Pour l'équipe d'Allo La Guêpe qui produit son miel avec quelques ruches, c'est donc bien l'ennemi à abattre "lui, on ne lui fait pas de cadeau".

Pour l'intervention du jour, elle sera rapide, Louis pulvérise de la poudre blanche contenant de la terre de diatomée. Les guêpes vont se couvrir de cette poudre qui agit comme un neurotoxique. Une méthode efficace, qui marche à 95%, en une semaine il n'y aura plus de guêpe.

Il faut compter à partir de 67 euros mais n'hésitez pas à vous renseigner car la plupart des communes de la métropole remboursent en partie les interventions d'Allo La Guêpe.

L'entreprise intervient dans un rayon de 50 kilomètres autour de Rouen.

Quelques astuces contre les guêpes

Alors, on peut être embêté par des guêpes pendant ses repas sans pour autant avoir un nid dans son jardin. Que faire dans ces cas-là ?

Louis a quelques conseils. Il y a d'abord le fameux "rester calme" et "la laisser faire", pas toujours facile à observer lorsqu'une guêpe entreprend de s'approprier notre morceau de melon. Alors on peut aussi allumer du café en poudre ou disposer une coupelle avec des fruits sucrés un peu plus loin pour attirer les guêpes loin de la table du repas !