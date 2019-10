Allouis : Nicolas Vanier donne des ailes à l'école du village

Allouis, France

L'école primaire d'Allouis n'avait pas de nom. Il y a deux ans, le conseil municipal des enfants a donc lancé la réflexion. Nicolas Vanier coche toutes les cases pour être le parrain de l'école : "On voulait que ce soit quelqu'un du secteur", détaille Stéphanie Bonjean, directrice de l'école, "une personne célèbre encore vivante pour que les élèves puissent la rencontrer et que nos valeurs soient proches des siennes. Plusieurs personnalités étaient en lice et les enfants ont voté. Nicolas Vanier est arrivé largement en tête."

L'école d'Allouis est la septième en France à porter le nom de l'aventurier. © Radio France - Michel Benoit

Encore fallait-il approcher le réalisateur pour savoir s'il accepterait, et c'est le maire qui s'y est attelé : "Pour joindre Nicolas Vanier, ce n'était pas simple", explique Jean-Michel Rio. "Il était en tournage. Heureusement que j'ai un ami qui connaît son assistante. Il a tout de suite dit oui." Eline, 10 ans est membre du conseil des enfants : "C'est quelqu'un qui nous ressemble. Comme nous, il se bat pour sauver la planète et c'est ce qu'on voulait."

Nicolas Vanier l'a promis, il reviendra à Allouis. © Radio France - Michel Benoit

Nicolas Vanier présentait ce vendredi soir son nouveau film "Donnez-moi des ailes" en avant-première à Bourges et à Vierzon, un film qui alerte sur la disparition des oiseaux : "La disparition des oiseaux et les menaces sur la biodiversité. C'est aussi un film, et je vais être un peu cynique, où un homme, pour une fois utilise son intelligence, son cœur, son énergie, sa passion pour être au service de la nature. Quand on aime quelque chose, on a envie de le protéger et c'est cela que j'essaie de faire. Plus qu'un honneur, cette école qui porte mon nom, c'est un devoir pour moi. Cela m'engage à agir. Quand je suis triste et cela m'arrive souvent quand je vois l'état de la planète, il suffit que j'aille dans une école et ça me redonne la pêche, surtout quand elle porte mon nom. Cela m'encourage à poursuivre mon action." L'école d'Allouis est la septième à porter le nom de l'aventurier. Nicolas Vanier l'a promis, il reviendra à Allouis, d'autant qu'il n'habite pas très loin.