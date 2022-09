Alsace : après la sécheresse puis les fortes pluies, où en sont les cours d'eau et la nappe phréatique ?

Après le temps historiquement sec et la canicule de cet été, la pluie tombe enfin abondamment depuis quelques jours en Alsace. Si les pluies régulières et parfois les trombes d'eau ont permis à certains gazons jaunis de retrouver leur vert, elles ne suffisent cependant pas à mettre fin aux restrictions d'utilisation de l'eau dans les deux départements. Le sud-ouest du Bas-Rhin (autour de Molsheim) notamment est même encore en situation de crise.

Plus de pluie et moins d'irrigation

Ces fortes pluies sont cela dit une "excellente nouvelle", selon Fabien Toulet, en charge du réseau de suivi du niveau de la nappe phréatique à l'APRONA. Selon les derniers chiffres de l'observatoire, environ 15 à 20 % des points de contrôle de la nappe ont atteint des niveaux historiquement bas cet été.

Principale conséquence : l'assèchement de plusieurs cours d'eau phréatique. "Dans les points en tension, en Centre-Alsace notamment, on avait jusqu'à 100 mètres d'eau dans la nappe, mais il manquait, un mètre ou 40 centimètres pour alimenter les cours d'eau", éclaire Fabien Toulet.

Certains cours d'eau ont cependant retrouvé un peu de vigueur. Notamment celui au bas de la maison de Patrick Barbier, vice-président du syndicat et de l'assainissement en Alsace et maire de Muttersholz. "Il était complètement à sec cet été. L'arrivée de pluie a permis de mettre fin à l'irrigation de certaines terres agricoles. Et une étude publiée par le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) le montre : l'irrigation du maïs en période estivale rabat le toit de la nappe. Quand l'irrigation s'arrête, le toit remonte et les ruisseaux phréatiques recoulent".

Certaines zones sont encore en tension

Mais de nombreux cours d'eau, notamment dans les Vosges auront encore besoin de pluie régulières dans les prochains mois pour retrouver leur niveau habituel. "C'est cet hiver et au début du printemps que la nappe va se recharger. Il n'y a pas besoin d'événements exceptionnels, juste des pluies régulières à cette période" éclaire Patrick Barbier.

Dans les relevés du BRGM et de l'observatoire de l'eau, la situation est plus ou moins inquiétante, "au cas par cas", explique Élodie Giuglaris, hydrogéologue au BRGM. Certaines zones, les plus réactives, ont retrouvé des niveaux à peu près habituels. Dans d'autres cas, c'est encore en tension."

Pour quelles conséquences ? Difficile à dire selon elle, "parce qu'on n'a jamais vu ça auparavant". Les pluies régulières de l'année 2021 avaient heureusement permis de remonter les niveaux des nappes, après plusieurs années de baisse à cause des manques de précipitations.