Alsace : avec la canicule, la LPO croule sous les animaux en difficulté

La canicule a frappé très tôt cette année en France et en Alsace. Résultat : de nombreux oiseaux, mais aussi des hérissons en grande difficulté. Des animaux soignés par la LPO, la ligue de protection des oiseaux. Qui peine à faire face financièrement sous fond de forte inflation.

La LPO Alsace, la ligue de protection des oiseaux, lance un appel aux dons. Depuis la canicule de ce début de semaine, elle voit arriver un nombre record d'animaux dans son centre de soins de la faune sauvage à Rosenwiller. 52 jeunes martinets et 54 hirondelles ont été accueillies samedi et dimanche dernier, en pleine canicule. Sans oublier les hérissons.

Au total, 508 animaux sont en ce moment au centre de soins. 2275 ont été accueillis depuis le début de l'année c'est un record absolu. Et les entrées se sont multipliées ces derniers jours avec les fortes chaleurs. Des hirondelles ou encore des martinets.

"Quand il fait très chaud, les premières victimes, ce sont les oiseaux qui nichent sous les toits, les martinets et les hirondelles qui ont beaucoup trop chaud et sautent de leurs nids. Le problème, c'est qu'à cette époque de l'année, ils sont encore très petits" explique Cathy Zell chargée de mission à la LPO Alsace.

Il y a aussi désormais à Rosenwiller une quarantaine de bébés hérissons, troisième espèce la plus représentée. "Cela fait deux ans que l'on a beaucoup de hérissons. On a des dizaines de bébés. On ne sait pas encore trop pourquoi. C'est certainement une conjonction de facteurs, la mortalité de adultes, la manque de nourriture, la chaleur, peut être une bactérie qui agit sur les plaies, en tout cas cela nous fait aussi une très grosse charge de travail" explique Cathy Zell.

Le problème, c'est qu'accueillir plus d'animaux, c'est plus de frais pour la LPO. Du lait maternisé spécial, des larves d'insectes du matériel. Tout cela sur fond de forte inflation. Alors la LPO Alsace lance un appel aux dons matériels mais surtout financiers pour pouvoir continuer à accueillir au mieux les petits blessés de la faune sauvage.

Pour donner, c'est ici.