Alsace : avec le froid, il est temps d'installer des mangeoires pour les oiseaux

Il fait froid, il neige même parfois. C'est le moment, même si ce n'est pas encore l'hiver, de donner un coup de pouce aux oiseaux. Car s'il y a bien une chose qui ne fait pas rire les oiseaux, c'est bien le froid.

Les merles, mésanges et autres verdiers ont en effet besoin de manger plus pour supporter mieux les frimas de l'hiver. Car en une seule nuit d'hiver, une mésange peut perdre jusqu'à 10% de son poids !

Pour aider les oiseaux, il est donc largement temps de mettre une mangeoire sur votre terrasse ou votre balcon, à l'abri des chats.

"Il faut avoir en tête que les oiseaux ne souffrent pas de la faim mais du froid. Et donc la nourriture va leur apporter ces calories dont ils ont besoin. Il faut donc privilégier les lipides. Les graines, les petites boules de graisse que l'on trouve dans le commerce. Il faut mettre en hauteur la mangeoire, l'éloigner des chats. Et varier les types de mangeoires. Les merles vont manger au sol, ils apprécient les pommes au sol par exemple, ce n'est pas la même chose qu'un verdier qui va s'enfuir dans une haie pour manger tranquillement sa nourriture" dit Cathy Zell, chargée de communication à la LPO Alsace, la ligue de protection des oiseaux.

Un abri pour les oiseaux - illustration - LPO Alsace

Il ne faut donc pas mettre n'importe quoi dans la mangeoire des oiseaux, et surtout pas de pain explique Cathy Zell. "Le pain est à bannir pour tous les oiseaux. Toute l'année. Y compris les cygnes et les canards. Là on parle des oiseaux des jardins. Il ne faut pas donner des glucides. Pour ne pas se tromper, on choisit des graines de tournesol non salées. On peut aussi mettre des graines de millet. Ou des fruits mûrs. Surtout pas de fromage ou de miettes de gâteaux ou de lard, tout cela est trop salé ou trop sucré" dit-elle.

Vous pouvez aussi poser des nichoirs à au moins 2 mètres 50 du sol à l'abri des chats, avec ouverture au sud ou à l'est. Et aussi mettre des abreuvoirs où les oiseaux pourront boire de l'eau non gelée et entretenir leur plumage. Si vous voulez des exemples de mangeoires, c'est ici.