Deux à trois semaines de pluie vont tomber en 48h sur l'Alsace

Le temps va être digne d'un vrai... hiver en cette fin de semaine en Alsace. Météo suivi Alsace parle de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h et même plus sur les massifs. Tout cela assorti de fortes pluies

Un temps à ne pas mettre le parapluie dehors. La météo va franchement se dégrader dans les heures qui viennent en Alsace.

Météo Suivi Alsace parle de deux à trois semaines de pluie en 48h. Un phénomène rare pour un mois d'avril.

Tout va commencer ce jeudi. Le vent va progressivement se renforcer sur l'Alsace le matin. Avec vers 12h, des rafales déjà mesurées à 40 à 70 km/h. Puis 80 à 90 km en début d'après-midi sur Kochersberg, le pays de Saverne ou l'Alsace bossue. Mais c'est entre 15h et 20h que le phénomène sera le plus fort. On attend 70 à 90 km/h de vent sur Saverne par exemple. Autour de 90 km/h potentiellement sur Strasbourg.

Et jusqu'à 120 km/h de vent sur les Vosges, notamment au Markstein, dans le Haut-Rhin .

Tout cela sera donc copieusement arrosé. Avec 8 à 25 mm de pluie attendus en plaine. Mais surtout 30 à 50 dans le nord de l'Alsace ou encore le Sundgau. Et 60 à 130 mm dans les Vosges. L'équivalent de deux à trois semaines de pluie en 48h.

Concernant, le vent, s'il atteignait les 90 km/h à Strasbourg, ce serait la première fois depuis près de 40 ans au mois d'avril. Bref, un temps plus que maussade pour la saison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de samedi midi, la météo va nettement s'arranger. Il fera même beau dimanche et en début de semaine prochaine.