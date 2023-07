Alsace : le retour de la navette des crêtes du 1er juillet au 1er octobre

Elle est fréquentée tout l'été par les randonneurs et les amoureux des Vosges : la navette des crêtes reprend du service du 1er juillet au 1er octobre 2023. Comme les années précédentes, l'objectif est de limiter le nombre de voitures qui roulent dans le massif.

ⓘ Publicité

Des tarifs avantageux pour les abonnés à une carte Fluo

Cette navette, financée par la région Grand Est et intégrée au réseau Fluo, propose cet été une neuvième ligne au départ de Thann. Il y a aussi des nouveautés en ce qui concerne les tarifs, notamment pour ceux qui ont un abonnement Fluo. Pour les primaires, les collégiens et les lycéens qui ont la carte Fluo à 1 euro par an par exemple, c'est gratuit. Le trajet est aussi gratuit sur présentation d'un billet TER daté du jour. Un tarif de groupe est aussi mis en place, 10 euros l'aller-retour pour 2 à 5 personnes.

Le tarif à l'unité est à 4 euros.