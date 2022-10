Alsace : les champignons arrivent en masse dans les forêts

Après un été historiquement sec , la pluie et l'humidité se sont installées cet automne en Alsace. Les champignons en ont donc profité pour sortir de terre et se reproduire. Si on en trouve en nombre dans les forêts, les spécialistes en mycologie constatent des évolutions dans le paysage des champignons alsaciens, à cause des aléas climatiques.

ⓘ Publicité

On a l'impression que la nature réagit

Dans une forêt aux abords de Romanswiller, on tombe après quelques mètres seulement sur de nombreux spécimens. "Une, deux, trois espèces différentes" comptent Jean-Pierre Augst, le secrétaire général de la société mycologique de Strasbourg, sur quelques centimètres carré en bord de chemin. Et ce n'est pas anodin. "En ce moment ce sont les bords des chemins qui sont les plus riches, car on a eu une sécheresse très longue. Le mycelium (nom donné au champignon en sous-terrain) s'est mis au repos, puis il a plu quelques gouttes, mais pas beaucoup. Ce sont alors les bords des chemins et les talus qui ont pu capter l'humidité. Il y a donc en ce moment plus de champignons en lisière que dans les forêts". Mais attention pour les cueilleurs, il y a des règles à respecter. "Quand on ramasse trop c'est préjudiciable pour l'environnement. La tolérance pour la cueillette des champignons c'est à titre privé, je ne sais pas ce que l'on fait avec 40 kilos à la maison. Vous n'avez pas le droit de les vendre", rappelle Jean-Pierre Augst.

Jean-Pierre Augst, secrétaire général de la société mycologique de Strasbourg, en pleine collecte. © Radio France - Jules Hauss

Autre changement dans cette poussée des champignons en cette saison, leur arrivée massive, d'un coup. Encore une conséquence de la sécheresse estivale selon Jean-Pierre Augst. "On a l'impression que la nature réagit. Le mycelium était en souffrance. Dès qu'il y a eu de la l'humidité, il s'est reproduit. Là, tout a subi les mêmes contraintes, ce qui explique ces apparitions soudaines de champignons".

Des champignons du Sud s'installent

Lors de sa cueillette du jour, Jean-Pierre Augst a notamment trouvé un Amanite des Césars. Une espèce, aussi appelée Oronge, que l'on trouve d'ordinaire aux abords de la Méditerranée. Mais avec le réchauffement climatique, il se sent de mieux en mieux dans les forêts alsaciennes.

L'amanite des Césars, avec son chapeau orange, est de plus en plus présent dans les forêts alsaciennes © Radio France - Jules Hauss

"On voit apparaître des espèces qu'on ne voyait pas dans nos régions, qui remontent progressivement, comme le Bolet Satan ou l'Amanite des Césars. Il y a un certain nombre de placettes dans lesquelles ils sont de plus en plus nombreux chaque année. On a encore connu une belle poussée cette saison, pour ceux qui connaissent les endroits", éclaire-t-il.

On compte plus de quatre mille espèces de champignons en Alsace. Leur avenir, face aux dérèglements climatiques dépendra également de celui des arbres. Les deux espèces, par leurs systèmes racinaires, s'entraident pour survivre ou s'étendre dans la nature.

À lire aussi À cause de la canicule et de la sécheresse, des arbres perdent leurs feuilles en plein mois de juillet