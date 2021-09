Alsace Nature dénonce le "surtourisme" dans le massif des Vosges

L'association Alsace Nature dénonce la montée du 'surtourisme" dans le massif des Vosges. Elle appelle les collectivités locales et les autorités à se pencher sur le sujet. Des espèces animales sont menacées, avec une sur-fréquentation dans certains secteurs.

L'association Alsace Nature lance un appel au préfet du Haut-Rhin, mais aussi à tous les élus des collectivités locales, contre la menace du "surtourisme" dans le massif des Vosges.

C'est un lieu fragile et il y a des espèces protégées qu'il faut préserver. L'association lance un appel à la concertation, pour limiter la fréquentation dans certains secteurs.

Alsace Nature : le massif des Vosges n'est pas un parc d'attraction

Pour Alsace Nature, il faut stopper plusieurs projets qui sont depuis plusieurs années dans les cartons, comme une tyrolienne au Gaschney, ou encore une Via Ferrata au Tanet. "Le massif des Vosges n'est pas un parc d'attraction" martèlent les responsables de l'association de protection de la nature.

Il faut aussi, selon eux, réfléchir à réguler l'accès aux véhicules dans les cols, ils provoquent beaucoup de nuisances.

"Il y a les motards qui font trop de bruit, il y a des 38 tonnes qui n'ont rien à faire ici et les voitures sont très nombreuses le week-end. Pourquoi ne pas limiter l'accès, comme cela se fait en forêt noire ? ", s'interroge Maurice Wintz, le président d'Alsace Nature. "Il ne s'agit pas de chasser les personnes du massif vosgien, mais il faut réfléchir à davantage de régulation et c'est aux politiques de réagir," poursuit Maurice Wintz.

Inventer des solutions plus douces pour se déplacer

Depuis l'épidémie de Covid-19, le besoin de nature est fort. La fréquentation monte en flèche dans les Vosges et l'association demande des entrevues avec les pouvoirs publics, pour se mettre autour d'une table et réfléchir à des solutions plus douces de déplacement.