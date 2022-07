Alsace : évitez de jeter les déchets par les fenêtres, 500 kilos sont ramassés au kilomètre !

A la veille des grands départs pour les vacances la CEA, la Collectivité Européenne d'Alsace lance une campagne de sensibilisation pour la propreté des routes et des aires de repos.

En cette période de grande migration, les vacanciers se relâchent et laissent souvent des détritus par terre: les agents retrouvent quotidiennement sur les aires d'autoroute : des papiers, des bananes, des restes de sandwichs....alors qu'il y a une poubelle à quelques mètres.

Pic de déchets récoltés en été, à cause du relâchement des automobilistes

Sans parler des particuliers qui laissent des réfrigérateurs, des matelas, des pneus, même des plaques d'amiante. Il y a aussi des sachets d'excréments que jettent les routiers. Des panneaux de signalisation sont installés, pour sensibiliser les automobilistes, mais apparemment cela ne suffit pas.

Tous les jours, les agents ramassent les déchets inlassablement © Radio France - Guillaume Chhum

Rappelons que les amendes peuvent aller jusqu'à 1.500 euros pour des déchets importants laissés en bord de route. Mais les verbalisations sont difficiles, car les agents doivent prendre les contrevenants sur le fait.

Une demi-tonne de déchets au kilomètre en Alsace chaque année récoltés

En juillet et en août c'est toujours le pic de ramassage pour les agents. Sur les 300 km d'autoroutes dont l'A35 qui traverse le nord de l'Alsace et l'A36 : 150 tonnes de déchets sont ramassés par an, c'est une demie-tonne au kilomètre. C'est un coût de 300.000 euros.

Un seul message : gardez vos déchets ou déposez-les dans des poubelles.

