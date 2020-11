Alsace : un groupe de travail de la vallée de la Bruche à la rencontre du loup italien des Abruzzes

En Italie, dans le parc national des Abruzzes, le loup n'a jamais disparu. Les éleveurs et bergers composent depuis longtemps avec le grand prédateur. Une cohabitation intrigante pour le maire d'un village de montagne alsacien confronté au retour du loup et qui est allé sur place percer le mystère.

A Ranrupt, l'un des villages de la vallée de la Bruche concerné par le retour du loup, un groupe de travail consacré au loup a été mis sur pied à l'initiative du maire Thierry Sieffer. Le voyage d'études qui réunit élus, éleveurs et naturalistes est soutenu par le fonds européen "Leader".

A la recherche du loup

"Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le loup", explique le maire, "il est de retour et il faut tenter de trouver la meilleure cohabitation possible". C'est dans cet esprit que l'élu, accompagné d'un ingénieur agronome, Jean-Sébastien Laumond, et d'un forestier, Frédéric Preisemann, membre du réseau loup-lynx, a mis le cap sur le Parc National des Abruzzes.

L'empreinte du loup dans les Abruzzes. © Radio France - Olivier Vogel

Civitella-Alfedena. © Radio France - Olivier Vogel

Les loups qui ont commencé à repointer le bout de leur museau dans l'hexagone, dès 1992 par le parc du Mercantour, sont issus des meutes des Abruzzes, le plus ancien parc national italien, sur la chaîne montagneuse des Appenins, entre Rome et l'Adriatique.

Son retour dans l'hexagone suscite inquiétude et colère des éleveurs dont les troupeaux peuvent être attaqués, comme dans le massif du Champ du Feu, dans les Vosges bas-rhinoises où plusieurs prédations de moutons, chèvres et daims d'élevage ont eu lieu depuis le printemps 2019.

Le petit groupe en route vers une bergerie des Abruzzes où une prédation a eu lieu. © Radio France - Olivier Vogel

Une coexistence apaisée entre éleveurs, loups et ours

Dans les Abruzzes, le loup n'est pas un sujet. Tout comme l'ours il fait partie du quotidien et les éleveurs composent depuis longtemps avec le grand prédateur. Dans ce parc de 500 kilomètres carrés, on dénombre une cinquantaine de loups, répartis en 7 meutes.

La bergerie d'Isidore, éleveur italien perchée à 1650 mètres d'altitude © Radio France - Olivier Vogel

Isidore élève ses chiots berger des Abruzzes avec ses brebis. © Radio France - olivier Vogel

C'est la sixième attaque de l'été pour Isidore. "Une vie sans les loups serait plus facile", dit-il, "mais je ne vois pas pourquoi le loup ne pourrait pas rester dans le massif". Pour cette prédation, Isidore touchera une indemnisation de 190 euros versée par le Parc, elle correspond au prix de la bête et de son produit, fromage ou viande. Le Parc enregistre ainsi une moyenne de 400 prédations de loups chaque année.

L'une des brebis d'Isidore dévorée par les loups © Radio France - Olivier Vogel

Gregorio Rotolo est l'un des plus importants éleveurs des Abruzzes. Sa ferme-auberge labellisée "agro-tourisme" implantée à Valle Scannese propose fromages et charcuterie : "Les loups sont ici et il faut faire avec. Qui sommes nous pour tuer tous les loups ? Si tu as un voisin qui met la télé très fort, tu vas tuer le voisin ou casser la télé, ou faire avec ? Avec le loup c'est un peu pareil.'"

Le loup, un super régulateur

Mais le loup, en tant que grand prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, joue surtout un rôle essentiel dans l'équilibre de la faune. Dans les Abruzzes, les autorités du parc ont même réintroduit des cerfs dans les années 70 pour que le loup chasse plutôt dans les forêts que dans les pâturages.

Or les forêts vosgiennes sont justement concernées par une surdensité de sangliers et d'ongulés sauvages, lesquels causent d'important dommages sur les jeunes pousses notamment, ce qui empêche la forêt de se regénérer. Et le loup peut justement contribuer à la régulation de ces animaux.

La voie du milieu

Pour Thierry Sieffer, le maire de Ranrupt, ce voyage dans les Abruzzes a permis de démontrer qu'une cohabitation est possible entre l'homme et le loup, l'élu appelle ça la voie du milieu. Reste à convaincre les éleveurs de la vallée de la Bruche.

"Je suis allée dans le bois, je voulais rencontrer le loup pour lui dire de faire attention aux humains" © Radio France - Olivier Vogel