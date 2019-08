Amazonie, taxe Gafa, Iran : ce qu'il faut retenir du G7 de Biarritz

Le sommet qui a réuni les dirigeants du G7 (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis, Canada et Japon) s'est terminé ce lundi soir à Biarritz, après trois jours d'échanges entre chefs d'États sur les sujets qui préoccupent le monde. Aide à l'Amazonie, taxe Gafa, Iran, Brexit, Ukraine, mais aussi images insolites... France Bleu vous explique ce qu'il faut retenir de ce sommet.

Des dirigeants unis

Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est une certaine unité des dirigeants du G7, alors que le sommet s'annonçait très tendu. Une unité devenue rare depuis l'élection de Donald Trump, qui s'est montré conciliant sur tous les contentieux. En juin 2018 au Canada, le président américain, totalement imprévisible, avait retiré sa signature de l'accord final. Cette fois-ci, Donald Trump a salué ce lundi "deux jours et demi de grande unité" entre les dirigeants. "Un message d'unité, c'est vraiment ce qui est ressorti de nos échanges", a renchéri Emmanuel Macron. Le sommet s'achève d'ailleurs par une "déclaration"d'une page, qui porte sur le commerce et les crises internationales.

Vingt millions de dollars pour l'Amazonie

La question des incendies en Amazonie, poussée par la mobilisation de l'opinion publique face aux images des immenses feux qui détruisent la forêt d'Amérique du sud, a été présente durant tout le sommet. Samedi, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir en faire une des priorités du sommet. Ce lundi, le G7 a annoncé avoir débloqué une aide d'urgence de 20 millions de dollars. Cette somme servira à envoyer des avions bombardiers d'eau, mais aussi à aider à la reforestation. Les aides seront finalisées fin septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU.

Ce lundi soir sur France 2, Emmanuel Macron a souligné que Jair Bolsonaro, le président brésilien, avait encouragé des programmes de déforestation, qui ont fait "se multiplier les feux". Mais confronté à la question du soja brésilien, massivement importé par la France, Emmanuel Macron a reconnu : "On a une part de complicité."

Guerres des mots avec le Brésil

La situation en Amazonie a empoisonné les relations entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président brésilien. Au point de créer une véritable brouille diplomatique, le président brésilien s'en étant pris à Brigitte Macron sur Facebook, et le ministre de l'éducation ayant insulté le président français. Emmanuel Macron a jugé ce lundi "tristes" les propos "extraordinairement irrespectueux" tenus par Jair Bolsonaro à l'encontre de son épouse. A la veille du G7, Emmanuel Macron avait accusé Jair Bolsonaro de lui avoir "menti" sur ses engagements en matière d'écologie et a annoncé que la France s'opposait désormais à l'accord controversé de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Ce lundi soir sur France 2, Emmanuel Macron a estimé que les propos de son homologue "n'étaient pas digne d'un dirigeant".

Un accord pour taxer les géants du numérique

Ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé que la France et les Etats-Unis sont parvenus à un accord sur la taxation des géants américains d'Internet. Jusqu'ici, Donald Trump était fermement opposé à l'idée que la France taxe les entreprises du numérique sur leur chiffre d'affaires réalisé en France. Il avait même menacé, en représailles à la loi votée en France, de taxer très lourdement les vins français. Les deux président ont acté le maintien de la taxe votée en France, jusqu'à ce qu'un "accord soit trouvé en 2020 dans le cadre de l'OCDE" (qui réunit 36 pays).

L'Iran, invité surprise du sommet avant un accord ?

C'est un véritable coup diplomatique qu'a réussi Emmanuel Macron : alors que l'accord sur le nucléaire iranien est menacé depuis le retrait des États-Unis, le ministre des affaires étrangères iranien a atterri à Biarritz samedi. Emmanuel Macron a déclaré ce lundi que les discussions avec l'Iran au G7 avaient créé "les conditions d'une rencontre et donc d'un accord" entre les présidents américain Donald Trump et iranien Hassan Rohani. Le président français a dit espérer que cette rencontre puisse s'organiser "dans les prochaines semaines". "Rien n'est fait, les choses sont éminemment fragiles", a-t-il prévenu. Le président Trump a ensuite dit qu'il était prêt à rencontrer le président iranien Rohani si les _"circonstances"étaient réunies. Sur France 2, le président français a estimé avoir "essayé et réussi à franchir une étape importante sur le sujet de la crise iranienne"._

Changer les règles sur le commerce

Emmanuel Macron a affirmé que les pays du G7 s'étaient accordés sur la volonté de moderniser les règles du commerce international. "Nous avons décidé d'accélérer, pour changer les règles internationales afin que tout le monde puisse échanger de manière équilibrée. C'est à nous, à nos ministres, de faire ce travail", a-t-il précisé. La déclaration finale indique que "Le G7 s’engage à trouver un accord en 2020 pour simplifier les barrières réglementaires et moderniser la fiscalité internationale dans le cadre de l’OCDE."

Pas d'avancées sur le Brexit

A l'issue du sommet, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il était "à peine" plus optimiste sur la possibilité de trouver un accord sur la prochaine sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Boris Johnson a rencontré plusieurs dirigeants européens, et a confié : "Ça va être difficile... Il y un désaccord profond" entre Londres et l'Union européenne. Les deux parties bloquent toujours sur la question de la future frontière irlandaise entre le Royaume-Uni et le marché unique européen.

Crise en Ukraine : un sommet en septembre

Emmanuel Macron a annoncé qu'un sommet qui réunira les dirigeants ukrainien, russe, allemand et français se tiendrait en septembre pour avancer vers la paix en Ukraine. "Les conditions sont réunies pour un sommet utile", a estimé le président français dans la conférence de presse finale.

La Russie, pas encore de retour dans le club

Donald Trump a annoncé qu'il pourrait inviter Vladimir Poutine, exclu du G8 en 2014 après l'annexion de la Crimée, lors du prochain G7 organisé par les États-Unis en 2020. Donald Trump a plaidé pour la réintégration de la Russie, à laquelle s'opposent les pays européens.

Un contre-sommet et des manifestations globalement dans le calme

Le contre-sommet qui avait lieu à Hendaye et Irun a commencé mercredi. Il a réuni moins de monde que ce qu’espéraient les plateformes organisatrices, qui ont dénoncé des conditions des sécurité trop drastiques. La plupart des manifestations se sont déroulées dans le calme. Samedi, la grande manifestation des opposants au sommet a réuni 15.000 personnes selon les organisateurs, 9.000 selon la police.

Vendredi, samedi soir et dimanche, quelques heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Vendredi, 17 personnes ont été arrêtées. Samedi, au total, 68 personnes ont été interpellées. Dimanche, 19 personnes ont été interpellées.

Le contre-sommet s'est terminé ce lundi par une manifestation en forme de "J'accuse" : les anti-G7 ont répété que le sommet international n'a servi à rien.

Footing de Trudeau, piment d'Espelette et jambon de Bayonne

Ce sommet a aussi offert son lot de d'images symboliques ou insolites : samedi matin, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a été filmé, par hasard, en train de faire son footing matinal le long de la côte des basques, à Biarritz.

Autre image insolite, celle des conjointes des chefs d'État qui visitent Espelette, village basque célèbre pour son piment et ses maisons typiques. Les Premières dames ont même eu droit à la visite d'un champ d'Espelette.

Autre coup de cœur culinaire, celui de Donald Trump pour le jambon de Bayonne. Le président américain s'est même fait livrer un jambon Kintoa à l'hôtel du palais ou il résidait. Ce jambon AOP, qui pèse 8,5 kilos, a été élaboré par un charcutier local, qui a sauvé la race de cochons locaux Kintoa il y a une trentaine d'années.