Ambiance déchetterie au Vieux-Port de Marseille

La grande opération de nettoyage du Vieux-Port de Marseille a eu lieu ce samedi. 600 bénévoles et près de 200 plongeurs mobilisés pour récupérer les déchets enfouis sous l'eau.

Marseille, France

Pour la photo "carte postale", on repassera. Ce samedi, le Vieux-Port a des allures de déchetterie. De la boue recouvre le sol, des trottinettes, des toilettes et même une poussette s'entassent sur les quais. A peine sorti de l'eau, Robert, 79 ans, s'apprête à replonger. "Il faut chercher dans la vase, on n'y voit rien... C'est pas très agréable mais ça fait partie du travail !", lance le plongeur, le souffle coupé.

53m3 de déchets

Les immenses bennes à ordures se remplissent très vite, sous le regard dépité d'Enio, 11 ans. "Ça me désespère", glisse le garçon. "Au-delà du nettoyage, cette opération a pour but d'interpeller les passants", explique Michel Lamberti, organisateur de l'événement et président des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône. Rendre la pollution marine visible pour changer les mauvaises habitudes, une idée qui semble fonctionner auprès des dizaines de Marseillais qui s'arrêtent pour observer l'étrange spectacle. 53 mètres cube de déchets ont été retirés, selon les chiffres de l'association Mer-Terre. C'est moins que les années précédentes. En 2018, les bénévoles avaient récupéré 91m3 de déchets.

Inventaire à la Prévert

Les déchets ont été soigneusement comptés et répertoriés par les bénévoles. Cet inventaire constitue une base de données pour les scientifiques et les pouvoirs publics. L'association Mer-Terre communiquera les résultats à la métropole, afin que des solutions soient trouvées pour réduire la pollution marine.

D’après une étude de l’Ifremer (l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer), la Méditerranée est la mer qui contient le plus de déchets en Europe ; jusqu’à 300 par km2.