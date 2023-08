Ambroisie : le risque d'allergie s'accentue dans les départements de la Saône-et-Loire et de la Nièvre

Attention aux pollens d'ambroisie qui montent en puissance avec un risque d'allergie élevé, prévient ce vendredi 18 août ATMO-BFC, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air et des pollens en Bourgogne-Franche-Comté.

ⓘ Publicité

Non seulement la présence de ces pollens d'ambroisie augmente dans les départements de la Saône-et-Loire et de la Nièvre, mais les températures caniculaires annoncées ces prochains jours vont favoriser l'émission des fortes concentrations polliniques dans l'air. Les allergiques doivent bien suivre leurs traitements.

Qu'est-ce que l'ambroisie ?

Cette plante invasive et très allergène est originaire d’Amérique du nord est particulièrement bien implantée dans la région Rhône-Alpes et ses zones frontalières, notamment dans le sud de la Bourgogne-Franche-Comté (Saône-et-Loire, Nièvre et Jura).

Elle peut coloniser une grande variété de terrains, particulièrement les terrains nus ou peu couverts mais aussi les terrains remaniés comme les parcelles agricoles, les bords de routes, les chemins de berge ou de halage, les chantiers, les carrières, les terrains en friche…

Quels risques pour la santé ?

Le pollen d’ambroisie est émis généralement de fin juillet à début octobre, a un fort potentiel allergisant. Quelques grains de pollen d’ambroisie par mètre cube d'air sont suffisants pour que des symptômes apparaissent chez les personnes sensibles : rhinite, éternuements, écoulement et/ou obstruction du nez, conjonctivite, trachéite, toux, urticaire, asthme. Ces symptômes sont d’autant plus prononcés que le taux de pollen dans l’air est élevé et persistant sur plusieurs jours.