Amende record pour l'usine d'engrais Yara à Montoir-de-Bretagne

C'est une amende record pour Yara. Le fabricant norvégien d'engrais, basé à Montoir-de-Bretagne, devra payer 519.000 euros d'astreinte administrative journalière. Une décision par arrêté du sous-préfet de Saint-Nazaire en raison de manquements répétés sur les rejets atmosphériques de l'usine. L'arrêté pointe des "dépassements significatifs des valeurs limites".

L'arrêté, signé ce lundi par le sous-préfet, n'est pas tendre avec l'industriel, constatant qu'il n'a "pas transmis de document justifiant le lancement des études en vue de l'installation d'un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling", tour au centre de la production de nitrate. L'arrêté ajoute que "le montant de l'astreinte doit s'apprécier au regard des coûts de mise en conformité, coût actualisé à 35 ou 40 millions d'euros, l'industriel différant les investissements depuis plusieurs années".

"L'État hausse le ton"

En octobre dernier, des riverains et des élus de tous bords avaient manifesté devant l'usine. "Par cette amende, l’État hausse le ton face à une entreprise qui démontre depuis bien trop longtemps son mépris envers la santé et la sécurité de ses salariés et des habitants", se réjouit le sénateur PS de Loire-Atlantique Yannick Vaugrenard. Satisfait aussi, le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, demande "une nouvelle loi pour sanctionner plus vite et plus fort les entreprises qui dérogent à la règlementation".