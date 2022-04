Amiens : 160 personnes ont marché pour le climat

"Il faut se bouger les fesses", demande Alice, une jeune amiénoise de 20 ans. Pancarte à la main, elle est venue marcher, ce samedi à Amiens, avec sa petite sœur de 17 ans. "Plus tard, ce sera déjà trop tard", dit-elle alors que le GIEC appelle, dans son dernier rapport, les États à "plafonner les émissions de gaz à effets de serre d'ici trois ans".

Il y a plus d'un mois, le GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, alertait déjà : sécheresses, inondations, canicules, incendies, insécurité alimentaire, pénuries d'eau, maladies, montée des eaux. Près de la moitié des habitants de la planète sont déjà "très vulnérables" face à ces risques, écrivaient ces scientifiques. "Le calcul est simple. Soit on continue comme ça et on court à la catastrophe. Soit on prend des mesures radicales, on change de logiciel. Oui, il y a de quoi être inquiet", dit Arnaud, 41 ans, présent dans le cortège amiénois ce samedi.

"J'ai peur" — Alice, Amiénoise de 20 ans

"Il y a un peu de découragement quand même. Ça fait des années que des marches sont organisées", regrette Alice. Moitié moins de personnes sont sorties dans la rue, ce samedi, par rapport à la marche pour le climat et la paix organisée mi-mars, toujours à Amiens. C'est moins aussi que la mobilisation des Youth for climate amiénois fin mars. "Mais on va continuer, on va aller jusqu'au bout. Voir que ça ne change pas c'est quand même un peu décourageant", termine Alice.