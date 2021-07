Amiens expérimente 37 nouvelles bornes de tri dans le centre-ville

Comme la ville est l'endroit où l'on consomme le plus et où l'on trie le moins, le but de ces bornes est d'inciter les piétons au tri, pour améliorer le taux de recyclage. C'est ce que l'on appelle le tri hors foyer qui sera généralisé en 2025 par la loi Anti-Gaspillage et pour l'Economie Circulaire (AGEC).

Pendant 6 mois, Amiens va tester ces 37 Points Urbain de Récupération (PUR), pour voir si ils sont bien perçus et bien utilisés par les citoyens. Les bacs seront relevés tous les jours.

Amiens a été retenu par Citeo, une entreprise créée pour réduire l’impact environnemental des emballages et papiers. Elle a travaillé avec JCDecaux pour mettre en place ces bornes qui s'intègrent dans le paysage.