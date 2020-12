Amiens : 44 points de collecte installés pour donner une deuxième vie à votre sapin de Noël

Du 28 décembre au 31 janvier, pour la troisième année consécutive, la Ville d’Amiens renouvelle son opération de collecte de sapins de Noël. 44 points de collecte (dont 3 en déchetterie) sont répartis dans tous les secteurs.

Les sapins collectés seront broyés pour être transformés en paillage, qui sera ensuite réincorporé dans les massifs de la ville. L’hiver dernier, ce sont 6 800 sapins qui ont été collectés pour être valorisés en 48 tonnes de paillage. "On vient saupoudrer une couche de paillage de 7-8 centimètres dans les parterres de fleurs. Ça permet d'éviter la pousse de mauvaises herbes et laisser place aux plantes qu'on veut valoriser dans l'espace vert", explique Frédéric Bosredon, chef d'unité pour Amiens Métropole à la collecte des déchets et des ordures ménagères.

Attention : les sapins floqués et les pieds de sapins avec vis ne sont pas acceptés.

La carte des points de collecte est à retrouver ici : [www.amiens.fr/sapins](https://www.amiens.fr/Carte-interactive/(type)/13301/(place)