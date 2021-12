Amnéville : les pylônes de la ligne très haute tension en cours de démontage

Amnéville commence à changer de visage. Les pylônes de la ligne très haute tension qui traverse la ville et le pôle de loisirs, sont en train d'être démontés par RTE (Réseau de Transport d'Electricité). Le premier a été enlevé ce jeudi dans la rue Napoléon III, au milieu d'un quartier résidentiel.

Le projet d'origine était, à la demande de la SPL Destination Amnéville, d'enterrer la ligne électrique sur le pôle de loisirs. Mais au final, c'est tout le réseau qui a été repensé, et qui concerne désormais Amnéville jusqu'à Montois-la-Montagne : "On avait une autre ligne dans le secteur, qui était inexploitée depuis la fermeture de Gandrange [l'aciérie d'ArcelorMittal, ndlr]", explique Elisabeth Bertin, déléguée régionale de RTE dans l'Est. Le choix a donc été fait d'enterrer une partie de la ligne très haute tension sur un kilomètre, entre Gandrange et Amnéville, et d'utiliser cette ligne aérienne existante. Elle a été mise en service le 19 novembre dernier.

Le premier pylône a été démonté rue Napoléon III, dans un quartier résidentiel d'Amnéville. © Radio France - Julie Seniura

Quatre mois de chantier

Désormais, l'ancienne ligne très haute tension peut être démantelée : cela concerne en tout 36 pylônes, sur une longueur de 14 kilomètres, entre Amnéville et Montois-la-Montagne. Démonter un pylône sur une ligne 225.000 volts ne s'improvise pas : le chantier est étudié depuis plus de deux ans par les équipes de RTE, et chaque pylône a son propre protocole, en fonction des contraintes aux alentours : habitations, lignes ferroviaires...

L'opération ne fait que commencer : elle va encore durer plusieurs mois, jusqu'en mars prochain. Les pylônes de la zone de loisirs, eux, seront retirés à partir de fin janvier. Ceux de la rue Napoléon III sont plus petits que ceux du pôle de loisirs, mais ils mesurent tout de même trente mètres de haut et pèse six tonnes chacun. Une journée suffit, en revanche, pour en démonter un. C'est la préparation du chantier, avant chaque démontage, qui réclame le plus de temps.

Chaque pylône est démonté progressivement, partie par partie, mais le tout peut être réalisé en une journée. © Radio France - Julie Seniura

Des riverains ravis

Le démontage de ces tours métalliques va changer la vie des habitants : "On avait des nuisances visuelles et sonores, ce grésillement de plus en plus fort quand c'est humide, ou qu'il fait du brouillard", explique Gilbert, dont la maison était surplombée par les fils électriques. Maintenant, "le ciel est dégagé, et les maisons vont prendre de la valeur !". Les habitants du quartier vont même faire la fête, le 11 décembre, quand les deux pylônes de la rue seront démontés.

Eric Munier, le maire d'Amnéville, est lui aussi ravi de cette page qui commence à se tourner : "On améliore le cadre de vie, tout le monde respire". L'élu attend aussi avec impatience que le chantier atteigne le pôle de loisirs : "Ces pylônes ont toujours fait partie du paysage, depuis la création du site en 1974. Mais depuis la création de la SPL Destination Amnéville, on a toujours eu ce projet de faire disparaitre ces pylônes".

Ce sera chose faite, normalement, d'ici le printemps prochain.

à lire aussi Amnéville se proclame "Cité des loisirs"